ÖTTV-Herren zogen bei Team-WM in K.o.-Phase ein

Nach einem Katastrophenstart in die Team-WM in Halmstad mit 0:3-Niederlagen gegen Kroatien und Südkorea hat Österreichs Herren-Equipe am Mittwoch sogar noch als Zweiter der Gruppe D den Einzug in die K.o.-Phase erreicht. Nach 3:0-Erfolgen gegen Frankreich und Polen wurde es im Showdown gegen Indien ein Comeback-Erfolg von 3:2. Um das Viertelfinale geht es am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Portugal.

In den ersten beiden Partien gegen die aufstrebenden Inder hatte es zunächst nur zu insgesamt einem Satzgewinn gereicht. Stefan Fegerl kam gegen Sharat Kamal Achanta mit 0:3 unter die Räder, Robert Gardos unterlag Sathiyan Gnanasekaran 1:3. Danach war Daniel Habesohn gegen Harmeet Desai 0:1 in Sätzen hinten, kämpfte sich aber zu einem 3:2-Sieg. Der dadurch motivierte Gardos fertigte Achanta 3:0 ab, und Fegerl machte mit einem 3:1 gegen Gnanasekaran den Sack zu.

In der Endabrechnung schafften die Südkoreaner trotz einer unerwarteten 1:3-Niederlage gegen Kroatien den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug ins Viertelfinale. Die Kroaten ihrerseits kamen noch auf Rang drei und verdrängten mit Frankreich das Team mit der besten Weltranglistenplatzierung der Gruppe aus den Aufstiegsrängen. Die übrigen Gruppensiege holten sich Deutschland, China und das bemerkenswerterweise ebenfalls unbesiegt gebliebene England.

Die Auslosung brachte den Österreichern mit den Portugiesen einen Dauer-Gegner. Erst Ende März hatte es in Fulpmes in der EM-Qualifikation einen 3:0-Sieg für Rot-Weiß-Rot gegeben. In der Gruppenphase bezogen die Südeuropäer außer gegen China auch gegen Brasilien eine 0:3-Niederlage. Russland, Nordkorea (jeweils 3:0) und Tschechien (3:1) wurden aber sicher besiegt. Bitter, dass die Österreicher wie die ÖTTV-Damen im Viertelfinale auf Serien-Weltmeister China treffen würden.

Viertelfinal-Raster Herren: Deutschland – Sieger Kroatien/Brasilien, Sieger Japan/Hongkong – Südkorea, England – Sieger Taiwan/Schweden, Sieger Österreich/Portugal (Donnerstag, 19.00 Uhr) – China (TV)