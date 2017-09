ÖTTV-Herren trotz zweitem 2:3 mit EM-Aufstiegschance

Stefan Fegerl und Co gingen als Verlierer von der Platte - © APA (AFP)

Österreichs Tischtennis-Herren-Nationalteam hat bei den Europameisterschaften in Luxemburg auch seine zweite Gruppe-B-Begegnung mit 2:3 verloren. Nach der Niederlage am Vortag gegen die Slowakei gingen die Titelverteidiger Stefan Fegerl, Robert Gardos und Daniel Habesohn in Pool B gegen Portugal als Verlierer von der Platte. Österreichs Damen unterlagen in ihrem letzten Gruppenspiel Spanien 2:3.