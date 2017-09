Zwei Punkte von Sofia Polcanova - © APA (AFP/Archiv)

Mit einem 3:1 über das Team der Ukraine sind Österreichs Tischtennis-Damen nach Maß in die Mannschafts-Europameisterschaften in Luxemburg gestartet. Zwei Siege von Sofia Polcanova und ein Punkt durch Liu Jia brachten am Mittwoch den Erfolg. Am Abend (19.00 Uhr) sind die ÖTTV-Damen in ihrem zweiten Spiel in der Gruppe C gegen Portugal gefordert.