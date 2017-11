ÖSV-Springer nach erstem Durchgang in Kuusamo Vierte

Österreichs Skisprung-Mannschaft in der Besetzung Michael Hayböck, Manuel Fettner, Daniel Huber und Schlussspringer Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des Teambewerbs in Kuusamo auf dem vierten Zwischenrang. An der Spitze liegt Norwegen vor Deutschland und Japan. Stefan Kraft und Co. fehlen auf das Podest 17,6 Zähler, auf die Norsker schon 55,2.

Für das Kuriosum des Tages hat Polen gesorgt. Wegen eines nicht reglementgemäßen Anzugs wurde Startspringer Piotr Zyla disqualifiziert, die drei restlichen Teamkollegen schafften aber dennoch den siebenten Rang, die Top 8 sind im zweiten Durchgang startberechtigt. In diesem darf Zyla wieder starten.