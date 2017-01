ÖSV-Präsident Schröcksnadel hinterfragt Erfolgs-System

Schrocksnadel überlegt, wie Österreich "die Nummer eins bleiben" kann - © APA (Pfarrhofer)

Im Österreichischen Skiverband (ÖSV) zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel lässt im Lichte nachlassender Alpin-Erfolge gerade untersuchen, wie man in Zukunft die Position an der Spitze des Skirennsports sicherstellen kann. Ein Zugang laute individuellere Betreuung, verriet der Tiroler am Rande des Damen-Weltcups in Flachau. “Wir wollen die Nummer eins bleiben.”