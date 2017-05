ÖSV organisierte Alpin-Trainingsgruppen neu

Veiths Vertrauenstrainer Meinhard Tatschl ist als Trainer der Einheit “Speed BtR” vorgesehen. Das Kürzel steht für “Back to Race” und verweist auf die vielen verletzten Akteurinnen im Damenteam, allen voran Veith selbst. In der Gruppe befinden sich auch Michaela Kirchgasser, Mirjam Puchner, Theresa Steinlechner und Bianca Venier.

Die Einteilung ist generell aber nicht in Stein gemeißelt, die Grenzen sind durchlässig, betonte der ÖSV am Dienstag erneut. Demnach können Athleten – je nach Fitnesszustand und persönlicher Zielsetzung – während oder noch vor der Saison in eine andere Gruppe wechseln.

