ÖSV nominierte Herren-Teams für Riesentorlauf und Slalom

Marcel Hirscher ist in beiden Rennen ein Hoffnungsträger - © APA (AFP)

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Dienstagabend bereits die Herren-Teams für den Riesentorlauf am Freitag und den Slalom am Sonntag bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz bekannt gegeben. Neben Marcel Hirscher wird Manuel Feller beide Rennen bestreiten, im Riesentorlauf sind weiters Philipp Schörghofer und Roland Leitinger am Start, im Slalom Marco Schwarz und Michael Matt.