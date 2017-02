ÖSV nominiert Sextett für Skisprung-WM

Auch Schlierenzauer wurde nominiert - © APA (AFP)

Im Aufgebot des Österreichischen Skiverbandes für die Nordische Ski-WM in Lahti (22.2.-5.3.) werden sechs Skispringer stehen. Cheftrainer Heinz Kuttin gab am Donnerstag nach dem Weltcupbewerb in Pyeongchang die Nominierung bekannt. In dem vom vierfachen Saisonsieger Stefan Kraft angeführten Team ist auch Gregor Schlierenzauer dabei, der aber noch eine Verletzung auskurieren muss.