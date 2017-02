ÖSV-Mixedstaffel schielt auf Spitzenplatz

Eder und Co. wollen unter die ersten Fünf - © APA (AFP)

Als erster von elf Bewerben der Biathlon-WM in Hochfilzen geht am Donnerstag (14.45 Uhr) die Mixed-Staffel in Szene. Das österreichische Quartett Lisa Theresa Hauser, Fabienne Hartweger, Simon Eder und Dominik Landertinger zählt nicht zum engeren Favoritenkreis, will aber wie schon in den vergangenen beiden Jahren einige Topnationen ärgern.