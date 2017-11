Nilsson und Kläbo Langlauf-Weltcup-Auftaktsieger in Ruka

Die ersten Sieger des Langlauf-Weltcupwinters heißen Stina Nilsson und Johannes Hösflot Kläbo. Die beim Auftakt auch schon im Vorjahr siegreiche Schwedin und der Norweger gewannen am Freitag in Ruka die Klassiksprints. In der dreiteiligen Mini-Tour führen dank besserer Qualifikationszeit die im Finale zweitplatzierte Sadie Bjornsen (USA) sowie Kläbo, der auch im Vorlauf vorne gelegen war.

Für Teresa Stadlober (47.), Dominik Baldauf (45.) und Luis Stadlober kam bei klirrender Kälte bereits in der Qualifikation das Aus. Das Ruka-Triple wird am Samstag mit Einzelstartrennen in der klassischen Technik (10 bzw. 15 km) fortgesetzt.

Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Freitag in Ruka (FIN) – Klassik-Sprint (1,4 km), Damen: 1. Stina Nilsson (SWE) 3:17,66 Min. – 2. Sadie Bjornsen (USA) + 0,27 Sek. – 3. Julia Belorukowa (RUS) 0,93 – 4. Ida Ingemarsdotter (SWE) 2,72 – 5. Kathrine Harsem (NOR) 3,54 – 6. Krista Pärmäkoski (FIN) 18,62 (alle im Finale). Weiter: 47. (in der Quali out) Teresa Stadlober (AUT)

Stand Ruka-Minitour nach 1 von 3 Rennen: 1. Bjornsen 2:46,6 Min. – 2. Ingemarsdotter + 2,0 Sek. – 3. Nilsson 3,2.

Weltcupgesamtstand nach 1 von 31 Rennen: 1. Nilsson 50 – 2. Bjornsen 46 – 3. Belorukowa 43

Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2:48,19 Min. – 2. Paal Golberg (NOR) +1:35 Sek. – 3. Calle Halfvarsson (SWE) 4,03 – 4. Ristomatti Hakola (FIN) 5,65 – 5. Federico Pellegrino (ITA) 8,87 – 6. Sondre Turvoll Fossli (NOR) 17,31. Weiter: 45. (in der Quali out) Dominik Baldauf – 72. (in der Quali out) Luis Stadlober (beide AUT)

Stand Ruka-Minitour nach 1 von 3 Rennen: 1. Kläbo 2:16,5 Min. – 2. Golberg + 6,0 Sek. – 3. Hakola 9,3

Weltcupgesamtstand nach 1 von 31 Rennen: 1. Kläbo 50 – 2. Golberg 46 – 3. Halfvarsson 43.