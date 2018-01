ÖSV-Kombinierer in Seefeld nach Springen weit zurück

Außenseiter Lukas Greiderer liegt am Freitag beim Nordic Combined Triple in Seefeld nach dem Springen des ersten Bewerbes als bester Österreicher nur an der elften Stelle. Der auf 101 Meter gekommene Tiroler startet um 16.10 Uhr mit 1:31 Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den 5-km-Langlauf.

Riiber hatte dank eines 108,5-m-Sprunges 21 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe (104,5) und 34 auf seinen Landsmann Jan Schmid (106,5). Die ÖSV-Hoffnungsträger Mario Seidl, Wilhelm Denifl und Lukas Klapfer enttäuschten und landeten außerhalb der Top 15.

“Das Problem war der Rückenwind, ich habe keine Verbindung zum Ski gefunden, dann wird es schwierig. Der Rückstand zu den Top 5 hält sich aber in Grenzen. Wir müssen schauen, dass wir den Rückstand minimieren”, meinte der auf Zwischenrang 23 liegenden Klapfer (+1:45 Min Rückstand).

Bernhard Gruber kam nicht über Rang 34 hinaus. Der Ex-Weltmeister hat mehr als zwei Minuten Rückstand auf Riiber. ÖSV-Nachwuchsmann Thomas Jöbstl wurde wegen eines nicht ganz geschlossenen Anzug-Reißverschlusses disqualifiziert. Der Deutsche Eric Frenzel, Sieger aller vier bisherigen Triple-Auflagen, nahm 1:21 zurück Platz sieben ein.