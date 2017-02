Dunja Zdouc und Julia Schwaiger sind nicht mehr dabei - © APA

Laura Dahlmeier hat am Freitag als Schlussläuferin in der 4 x 6 km-Staffel der Damen ihre vierte Goldmedaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen geholt. Deutschland gewann nach 1:11:16,6 Stunden 6,4 Sekunden vor der Ukraine und 8,1 vor Frankreich den Titel. Österreichs Damen sind hingegen disqualifiziert worden.