ÖSV-Damen auch im RTL Außenseiter – Worley Topfavoritin

Österreichs alpine Skidamen gehen auch in den WM-Riesentorlauf am Donnerstag in St. Moritz als Außenseiterinnen. Die Französin Tessa Worley ist vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin die große Favoritin im ersten Technikrennen. Titelverteidigerin Anna Veith führt ein fünfköpfiges ÖSV-Team an, in dem Stephanie Brunner die größten Chancen auf Edelmetall zugerechnet werden.