ÖSV-Adler bei Deutschland-Sieg auf Rang 4

Deutschland gewinnt den Teambewerb in Zakopane vor Gastgeber Polen, das Quartett Eisenbichler/Leyhe/Wellinger/Freitag zeigte durchwegs gute Leistungen und sicherte sich damit verdient den ersten Platz. Die Polen (mit Schlussspringer Kamil Stoch) waren zwar lange Zeit an den Deutschen dran, schlussendlich fehlten aber 5,1 Zähler auf den Sieg vor dem Heimpublikum. Auf Rang drei klassierten sich die Slowenen, bei denen sich vor allem der Dominator der vergangenen Saison, Peter Prevc, nach seiner künstlerischen Pause sehr stark präsentieren konnte.

Für Österreich waren Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Manuel Fettner und Michael Hayböck am Start, Stefan Kraft muss die Wettkämpfe in Zakopane krankheitsbedingt aus. Die ÖSV-Adler beendeten den Bewerb am Ende mit 10,2 Punkten Rückstand auf Slowenien auf dem vierten Rang. Die Schützlinge von Trainer Heinz Kuttin zeigten solide Sprünge, für das Podest reichte es allerdings nicht, da Schlierenzauer und Fettner im ersten Durchgang einiges an Metern und Punkten einbüßten.

Am morgigen Sonntag steht dann der Einzelbewerb auf dem Programm.