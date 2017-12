Österreichs Wirtschaft wächst kräftiger als erwartet

Die heimische Wirtschaft wächst - angetrieben durch die international kräftige Konjunktur - heuer besonders stark. Wie die Nationalbank gehen nun auch Wifo und IHS von zumindest drei Prozent realem BIP-Plus 2017 aus. Der Anstieg ist so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Erstmals seit 2012 weist Österreich heuer und 2018 auch wieder einen Wachstumsvorsprung gegenüber dem Euroraum auf.

Das Wifo hat seine Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 auf je 3,0 Prozent angehoben, von davor jeweils 2,8 Prozent. 2019 dürfte sich die Expansion dann auf etwa 2,2 Prozent abschwächen, wird angenommen. Das Institut für Höhere Studien (IHS), das zuletzt ebenfalls noch verhaltener war, hat die Vorhersage für heuer von 2,8 auf 3,1 Prozent erhöht, für 2018 aber leicht von 2,8 auf 2,7 Prozent zurückgenommen. Für 2019 geht das IHS von 1,9 Prozent Realwachstum aus, wie am Donnerstag erklärt wurde.

Gestützt wird der kräftige Aufschwung in Österreich durch eine lebhafte Exportdynamik, hohe Investitionszuwächse und die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, so das Wifo. Auch im vierten Quartal dürfte die Wirtschaft heuer anhaltend stark zugelegt haben, und die Entwicklung dürfte sich im ersten Halbjahr 2018 mit ähnlicher Dynamik fortsetzen, heißt es.

Die Hochkonjunkturphase sollte für das Erreichen eines nachhaltigen Budgetkurses und für dringend nötige Strukturreformen genutzt werden, fordert das IHS. Durch die lebhafte Konjunktur würden die Einnahmen der öffentlichen Haushalte begünstigt, so das Wifo; der Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte werde sich heuer um einen Prozentpunkt auf -0,6 Prozent des BIP verringern, 2018 voraussichtlich -0,4 Prozent des BIP betragen und 2019 weiter auf -0,1 Prozent sinken.

Österreichs Exporte nehmen 2017 und 2018 kräftig zu, wovon vor allem die Sachgüterproduktion profitiert, so das Wifo. Für heuer ist mit einem Anstieg der realen Gesamtexporte von 5,5 Prozent gegenüber vorigem Jahr zu rechnen. 2018 und 2019 dürften die Ausfuhren nochmals um 5 bzw. 4,3 Prozent zulegen.

Die Konsumentenstimmung entwickelt sich wegen der kontinuierlichen Arbeitsmarkt-Verbesserung günstig, wodurch die privaten Konsumausgaben gestützt würden, so das Wifo. Allerdings bleibe die Einkommensentwicklung verhalten – unter anderem weil die Löhne aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und auch der kräftigen Zunahme des Arbeitskräfteangebots sowie infolge der hohen Inflation “real nur verhalten steigen werden”, meint das Wirtschaftsforschungsinstitut.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung dürfte laut Wifo heuer von 9,1 auf 8,5 Prozent sinken und 2018/19 weiter auf 7,9 bzw. 7,7 Prozent zurückgehen. Dazu trage auch die Verlangsamung des Anstiegs der Zahl der Erwerbspersonen bei, sodass der Beschäftigungsaufbau wieder stärker auf die Arbeitslosenquote durchschlage als in den Vorjahren.

Der Beschäftigungsbonus dürfte trotz hoher Inanspruchnahme kaum zusätzliche Beschäftigung bringen, so das Wifo, da die Mitnahmeeffekte hoch seien. Die “Aktion 20.000” habe heuer zunächst in den Modellregionen bis November nur 1.550 Langzeitbeschäftigungslose über 50 vermittelt und knapp 1.000 weitere Stellen dem AMS gemeldet. Der Zielwert von 20.00 scheine schwierig zu erreichen, für 2018 geht man in der Prognose nur von 5.000 bis 6.000 als Beschäftigungseffekt aus.