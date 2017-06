Österreichs Vermögen wächst, Belastungen aber noch stärker

Laut Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2016, den der Rechnungshof am Dienstag vorgelegt hat, sind die Fremdmittel im Vergleich zum Vorjahr um 12,27 Mrd. angestiegen, das ist ein Anstieg um 5,1 Prozent. Größere Posten waren hier Schulden, Zuschüsse an die ÖBB Infrastruktur AG sowie Rückstellungen, insbesondere in Zusammenhang mit dem Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds.

Unterm Strich fällt daher die Bilanz negativ aus, das sogenannte negative Nettovermögen betrug rund 161,7 Mrd. Euro. Dieses Minus ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent größer geworden.

Dazu kommt noch das budgetäre Risiko von Maßnahmen, die derzeit noch nicht veranschlagt und geplant sind, aber vielleicht noch kurzfristig vom Parlament beschlossen werden. Durch die Verschiebung des Finanzrahmens des Bundes auf den Herbst fehlt nämlich eine aktuelle mittelfristige Finanzplanung auf Bundesebene. Solche Maßnahmen könnten defiziterhöhend wirken und die Budgets der Folgejahre belasten, mahnt der RH, “wodurch insbesondere auch die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben der Europäischen Union gefährdet wäre”.

“Angesichts dieser Entwicklungen sieht der Rechnungshof dringenden Handlungsbedarf zur Verbesserung der finanziellen Lage des Bundes”, heißt es im Bericht. Der RH verweise “nachdrücklich auf die erforderlichen Strukturreformen sowie auf die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik”. Durch eine “Vereinfachung der budgetären Beziehungen im Gesamtstaat”, etwa in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Bildung, Soziales, Förderungen und Infrastruktur, “wären Potenziale in großen Ausgabenkategorien zu lukrieren”.

(APA)