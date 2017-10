Österreichs U21 fordert in EM-Qualifikation Russland

Werner Gregoritsch setzt auf junge Spieler - © APA

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam steht vor dem ersten Härtetest in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2019 in Italien. Die Auswahl von Werner Gregoritsch gastiert am Freitag (14.00 Uhr MESZ) in Russland. Mit einem Sieg in Moskau und einem weiteren Erfolg am Dienstag (16.00) in Erewan gegen Armenien könnte das ÖFB-Team die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe 7 übernehmen.