Österreichs Tischtennis-Damen besiegten bei EM Polen 3:1

Liu Jia hatte bei ihrem Einzel alles im Griff - © APA

Österreichs Tischtennis-Damen werden die Team-Europameisterschaften in Luxemburg zumindest auf Platz sechs beenden. Das ÖTTV-Team gewann sein erstes Spiel um die Plätze fünf bis acht am Samstag gegen Polen mit 3:1. Noch am Samstag (19.00 Uhr) wartet zum Abschluss Ungarn, das Portugal ebenfalls 3:1 besiegte.