Österreichs Rodel-Team will bei Heim-WM drei Medaillen holen

27 Nationen haben sich für die Weltmeisterschaften im 1.232 m langen Eiskanal von Innsbruck-Igls gemeldet – 52, Herren, 45 Damen und 27 Doppelsitzer-Paare. Für die Teamstaffel gibt es 15 potenzielle Nationen. Zum fünften Mal nach 1977, 1987, 1997 und 2007 werden in Igls WM-Medaillen vergeben. Dazu kommen als Großereignisse die Olympischen Spiele 1964 und 1976 und die Olympischen Weltjugendspiele 2012.

Beim Kick-off-Event im November hat Markus Prock, Sportdirektor des österreichischen Rodel-Verbandes (ÖRV), drei Medaillen als Ziel ausgegeben. Wobei ihm besonders ein Podestplatz in der Teamstaffel am Herzen liegt: “Weil man daran erkennen kann, dass die ganze Mannschaft gut gearbeitet hat”, sagte der Tiroler. Bei der EM vor drei Wochen in Königssee holte Österreichs Team Silber.

Ob das Medaillenziel erreicht werden kann, ist jedoch fraglich. Denn Georg Fischler, Doppelsitzer-Partner von Peter Penz, erhielt erst in der Vorwoche die ärztliche Starterlaubnis. Wegen einer Herzmuskelentzündung musste der Routinier eine fast vierwöchige komplette Trainingspause einlegen. Dabei hatte das Duo als heißer ÖRV-Medaillenkandidat gegolten. Die beiden waren bereits vor zehn Jahren bei den Heim-Weltmeisterschaften in Igls am Start. Eine Heim-WM-Medaille war ihr Ziel.

“Aber das wird sehr, sehr schwer”, sagte Fischler nach den ersten Trainingseinheiten. “Fast vier Wochen Trainingsrückstand ist in wenigen Tagen einfach nicht aufzuholen. Normalerweise geht das nicht.” Vielmehr bauen Penz/Fischler darauf, dass nun der Druck von ihren Schultern gefallen ist. “Niemand kann von uns jetzt viel erwarten, wir können mit großer Lockerheit an den Start gehen”, meinte Fischler.

Die größten ÖRV-Hoffnungen liegen bei Wolfgang Kindl, der im Vorjahr in Königsee zu WM-Silber gerast war. Bei den bisherigen neun Weltcupstationen fuhr der 28-Jährige in dieser Saison viermal auf das Podest. Im Gesamtweltcup liegt er hinter den beiden Russen Roman Repilow und Semen Pawlitschenko an der dritten Stelle.

“Eine Medaille zu Hause, wo alle Freunde und die Familie an der Bahn sind, ist mein großer Traum”, erklärte Kindl. Die Entscheidung um den Titel ist heuer bei den Herren offen wie schon lange nicht mehr, denn der Deutsche Felix Loch als Dominator der vergangenen Jahre befindet sich in einer leichten Krise. Der 27-jährige Bayer holte zwei Olympische Goldmedaillen und fünf WM-Titel. “Erstmals seit neun Jahren bin ich nicht Favorit”, bekannte er freimütig. Bei den Damen wird schon eher kein Weg an den starken Deutschen vorbeiführen, das gilt noch verstärkt bei den Doppelsitzern.

Das Organisationskomitee will an den drei Renntagen 15.000 Zuschauer an die Bahn locken. “Es soll ein Fest für die ganze Familie werden.” Deshalb gibt es auch ein großes Rahmenprogramm. Eintrittskarten gibt es im Internet und bei Ö-Ticket. Mit einem gültigen Ticket sind die ÖBB-Züge in ganz Tirol kostenlos, ebenso die öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum Innsbruck. Von Innsbruck verkehren Shuttle-Busse an die Bahn.

