Österreichs Polizisten bekommen Dienst-iPhones und iPads

Laut Sobotka soll die Vollausstattung bis 2019 abgeschlossen sein - © APA (Archiv)

Ab 4. September erhält schrittweise jeder Polizist in Österreich ein Dienst-iPhone. In jeder Polizeiinspektion soll mindestens ein iPad zur Verfügung stehen. Bis Ende 2019 soll die Vollausstattung abgeschlossen sein, kündigte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Dienstag in Wien an. Die Kosten für die “mobile Polizei-Kommunikation” belaufen sich auf 15 bis 20 Mio. Euro.