Österreichs “Heldinnen” fighten gegen Dänemark um Finaleinzug

Österreich setzte sich in Gruppe C durch und bezwang zum Auftakt die Schweiz mit 1:0. Nach einem 1:1-Remis gegen Frankreich gewann man mit 3:0 gegen Island. Im Viertelfinale am Sonntag in Tilburg setzten sich die Österreicherinnen gegen Spanien nach einem torlosen Remis mit 5:3 im Elfmeterschießen durch.

Dänemarks drei Partien in Gruppe A endeten allesamt 1:0. Gegen Belgien und Norwegen gewannen die Däninnen, zwischendurch gab es eine 0:1-Pleite gegen Gastgeber Niederlande. Als Gruppenzweiter traf man dann im Viertelfinale auf Deutschland, den Gewinner der Gruppe B in der Dänemark nach Rückstand mit 2:1 siegte.

Liveticker: Österreich vs. Dänemark

Halbfinal-Geschichte

• Dänemark hat alle fünf vorherigen Halbfinals verloren, häufiger als jede andere Nation:

2013: 1:1 n.V., 2:4 i.E. gegen Norwegen

2001: 0:1 gegen Schweden

1993: 0:1 gegen Norwegen

1991: 0:0 n.V., 7:8 i.E. gegen Norwegen

1984: 1:3 im Gesamtergebnis gegen England

Frühere Begegnungen

• Die einzigen beiden Pflichtspiele gab es in der EM-Qualifikation 2013, als Dänemark dank eines Dreierpacks von Pernille Harder zuhause mit 3:0 gewann. Im Rückspiel, vor dem Dänemark bereits als Gruppensieger feststand, setzte sich Österreich mit 3:1 durch. Verena Aschauer und Nina Burger per Doppelpack trafen für Österreich, ehe Nadia Nadim verkürzen konnte. Österreich schaffte es in die Play-offs, wo man jedoch gegen Russland verlor.

• Zuletzt bestritten die beiden Teams am 6. Juli ein Testspiel in Wiener Neustadt, wobei Österreich mit 4:2 triumphierte. Nicole Billa, die wie Sarah Zadrazil zweimal erfolgreich war, traf schon nach 34 Sekunden zur Führung, ehe Katrine Veje ausgleichen konnte. Stine Larsen markierte kurz vor Schluss den Endstand.

Verschiedenes

• Österreich ist der erste Debütant seit den Niederlanden 2009, der ins Halbfinale einziehen konnte. Seit der Einführung einer Gruppenphase 1997 hat es noch kein Endrunden-Debütant bis ins Endspiel geschafft.

• Österreich oder Dänemark wird der erste neue Endspiel-Teilnehmer seit Italien 1993 und erst die sechste Nation, die das Finale erreicht; Schweden und England (erstes Turnier, 1984), Norwegen (1987) und die Bundesrepublik Deutschland (1989) sind die anderen vier Nationen.

Der mögliche Weg ins Finale