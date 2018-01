Österreichs größte Fundgrube in neuem Glanz

Der 46. Dornbirner Flohmarkt findet heuer erstmals im Februar statt.

Die Sammeltätigkeiten haben vergangene Woche bereits begonnen und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer sind bereits im Flohmarkt-Fieber. Auch heuer legen sich die Veranstalter wieder ordentlich ins Zeug, um mit dem Erlös Sozialprojekte, Familien in Schwierigkeiten oder die Jugendarbeit zu unterstützen. „Gemeinsam, und das ist unsere Stärke, werden wir auch 2018 einen lässigen und erfolgreichen Flohmarkt veranstalten. Durch die geniale Zusammenarbeit des Lions Club Vorarlberg und der Dornbirner Pfadfinder sowie der großen Flohmarktfamilie, hoffen wir wieder ein tolles Ergebnis einfahren zu können“, so Flohmarkt-Chef Sunny Fässler. Im vergangenen Jahr konnte mit dem Erlös u.a. Blindenhilfe für eine Familie, Hypotherapie, das „Postfach für Jeden“, Tischlein deck dich, das Ferienheim Maien, die Lebenshilfe oder das Kaplan Bonetti Haus unterstützt werden. Die knapp 430 Ehrenamtlichen zeichnen im Hintergrund für den Erfolg dieser Veranstaltung verantwortlich. Stellvertretend für alle 18 Abteilungen des Dornbirner Flohmarktes werden allein in den Fachabteilungen der Textilmode im Schnitt rund 600 Arbeitsstunden notwendig, bis die Ware vorsortiert, gesäubert und klassiert ist. So ist es nicht verwunderlich, wenn alle Helfer zusammen insgesamt rund 19.000 Stunden aufbringen, um dem Flohmarkt zum Erfolg zu verhelfen. So motiviert wie die Vorarbeiten angelaufen sind, steht einem gelungenen 46. Dornbirner Flohmarkt nichts im Wege.