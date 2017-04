Österreichs Flughäfen beförderten 2016 mehr Passagiere

Zurückzuführen war das hauptsächlich auf den Passagierrekord am Flughafen Wien. An den Bundesländer-Airports gab es zum Teil erhebliche Einbußen. Terrorbedrohte Urlaubsziele in der Türkei und in Ägypten waren deutlich weniger gefragt.

Der mit Abstand größte Flughafen des Landes, der Airport Wien-Schwechat, steigerte die Passagierzahl dank Billigairlines im Vorjahr um 2,5 Prozent, die Zahl der Flüge ging leicht um 0,2 Prozent zurück. Auch von Graz und Innsbruck flogen etwas mehr Fluggäste ab bzw. landeten.

Salzburg hingegen musste einen Passagierrückgang von 4,9 Prozent auf 1,7 Mio. Fluggäste hinnehmen, der Airport Linz ein Minus von 17,8 Prozent auf 435.468 Personen. Beide Flughäfen litten unter den politischen Unruhen an beliebten Ferienorten etwa in der Türkei. Am Flughafen Klagenfurt, wo die Start- und Landebahn wegen der Pistensanierung zeitweise gesperrt war, gab es einen Passagierrückgang von 14,8 Prozent.

Insgesamt wurden die von Österreich abfliegenden und hier landenden Maschinen 2016 voller. Im Schnitt wurden 98,4 Personen pro Flug befördert, nach 95,4 im Jahr 2015.

(APA)