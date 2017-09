Österreichs erste Briefmarke aus Holz erhältlich

Gefertigt wurde die Marke aus einer einzelnen Traubeneiche - © APA (STUDIO RIEBENBAUER)

Erstmals ist in Österreich eine Briefmarke aus einem dünnen Stück Holz erhältlich. “Die Sondermarke hat einen Nennwert von 6,90 Euro und erscheint einmalig in einer Auflage von 130.000 Stück”, erläuterte Post-Chef Georg Pölzl am Dienstag in einer Mitteilung der Bundesforste (ÖBf). Gefertigt wurden die Wertzeichen in Form einer Eiche aus einer einzelnen Traubeneiche aus Breitenfurt im Wienerwald.