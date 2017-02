Österreichs Damen schafften Fed-Cup-Klassenerhalt

Barbara Haas war am Erfolg maßgeblich beteiligt - © APA

Österreich Tennis-Damen haben den Fed-Cup-Klassenerhalt in der Europa/Afrika-Zone 1 geschafft. Dank der Schützenhilfe von Polens Team, das am Freitagabend in Tallinn Georgien besiegte, beendete die ÖTV-Auswahl die Gruppe A beim Turnier in Estland auf Platz zwei. Damit hat das Team von Jürgen Waber das von ÖTV-Präsident Robert Groß ausgegebene Ziel “Klassenerhalt” erfüllt.