Österreichs Budgetdefizit 2017 auf 0,7 Prozent gesunken

Österreichs Budgetdefizit hat sich 2017 gegenüber 2016 deutlich von 1,6 auf 0,7 Prozent reduziert.

Das Defizit in der EU betrug vergangenes Jahr nur mehr 1,0 Prozent. Auch das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 1,6 Prozent aus dem Jahr 2016. Seit 2014 ist die Reduktion noch deutlicher ausgefallen, damals betrug das Budgetdefizit 2,9 Prozent. Auch die Eurozone verringerte ihren Haushaltsabgang im Vorjahr gegenüber 2016 von 1,5 auf 0,9 Prozent.

Zwölf EU-Staaten mit Haushaltsüberschuss

Insgesamt verzeichneten 2017 bereits zwölf EU-Staaten einen Haushaltsüberschuss – gegenüber zehn Ländern 2016. Am höchsten war das Plus in Malta (3,9 Prozent), gefolgt von Zypern (1,8 Prozent), Tschechien (1,6 Prozent), Luxemburg (1,5 Prozent), Deutschland und Schweden (je 1,3 Prozent), Niederlande (1,1 Prozent), Dänemark (1,0 Prozent), Bulgarien (0,9 Prozent), Griechenland und Kroatien (je 0,8 Prozent) sowie Litauen (0,5 Prozent).