Österreichs Brücken laut TU-Studie alt, aber stabil

Bestehende Brücken sind robuster als gedacht - © APA (dpa)

In Mitteleuropa sind in den 1950er und 1960er-Jahren viele Spannbetonbrücken gebaut worden. Deren Tragvermögen wird von den aktuellen Normen deutlich unterschätzt, zeigt eine Studie der Technischen Universität (TU) Wien. Die Brücken seien robuster als gedacht, teure Sanierungen könne man sich daher in vielen Fällen sparen, teilte die Uni am Dienstag mit.