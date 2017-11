Österreichs BIP schnellt in EU-Herbstprognose 2017 nach oben

Die Herbstprognose der EU-Kommission sagt Österreich für 2017 einen Sprung der Wirtschaftsleistung von 1,5 Prozent im Vorjahr auf ein Plus von nunmehr 2,6 Prozent voraus. Die Erholung wird auch 2018 anhalten - wobei die Steigerung des BIP dann laut Prognose vom Donnerstag 2,4 Prozent betragen soll.

Die EU-Herbstprognose bezeichnete die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs als erfolgreich. Es gebe einen günstigen Ausblick. Österreich sei “in eine Aufschwungphase” eingetreten, heißt es in dem Länderbericht für die Alpenrepublik.

Nach Schwächezeichen 2016 habe sich der Wachstumspfad in der ersten Jahreshälfte 2017 “deutlich beschleunigt”. Die Prognose der EU-Kommission sei auch im Lichte der jüngsten Nationalratswahlen in Österreich darauf aufgebaut, dass es 2018 und 2019 keine Änderung der Fiskalpolitik des Landes geben werde.

Für die EU weist die Herbstprognose das höchste Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren aus. Demnach soll das BIP 2017 in der EU um 2,3 Prozent steigen. In der Eurozone wird ein Plus von 2,2 Prozent erwartet. 2018 soll die positive Entwicklung anhalten. Allerdings profitieren nicht alle Staaten davon. Vier EU-Länder – Großbritannien, Irland, Spanien und Schweden – müssen Einbußen hinnehmen.