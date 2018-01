Österreichpremiere von Bernhard-Autobiografie gefeiert

Er gilt als großer Provokateur der österreichischen Literaturgeschichte und wurde als "Nestbeschmutzer" beschimpft. Bei der Österreich-Premiere der Bühnenfassung seiner fünf autobiografischen Werke am Freitagabend im Landestheater Linz hat das Publikum den jungen Thomas Bernhard von seiner verletzlichen, aber auch kämpferischen Seite kennengelernt. Minutenlanger Schlussapplaus war die Folge.

Oliver Reese hat die fünf Texte von Thomas Bernhard – “Die Ursache”, “Der Keller”, “Der Atem”, “Die Kälte” und “Ein Kind” – zu einem Stück verwoben. Es wurde 2013 in Frankfurt uraufgeführt, jetzt erlebte es auf der Studiobühne im Schauspielhaus seine Österreichische Erstaufführung. Während Bernhard “Ein Kind” als letzten seiner fünf autobiografischen Berichte veröffentlichte, wird in “Wille zur Wahrheit – Bestandsaufnahme von mir” eine chronologische Ordnung hergestellt.

Der Abend beginnt also mit der Erzählung eines heiteren Ausflugs auf dem Steyr-Waffenrad seines Vormunds, der in einem Unfall endet. Hier wird zu Beginn die liebevolle Beziehung zu seinem Großvater, Johannes Freumbichler, angedeutet, welcher später immer wieder den Künstler in Bernhard fördert. In krassem Kontrast dazu steht die Mutter, die für den Bettnässer Bernhard nichts als Schimpftiraden und Vergleiche mit seinem “Vaterschuft” übrig hat.

Die kindliche Unbeschwertheit findet ein jähes Ende, als Bernhard in ein Erziehungslager in Saalfeld im Thüringer Wald verschickt wird, wo ein etwas verstörend als Krüppel dargestellter Junge zum einzigen Freund Bernhards wird. Die Zeit im zuerst nationalsozialistisch, später katholisch geführten Salzburger Internat ist ähnlich düster. Der Jugendliche denkt an Selbstmord und findet Ablenkung nur im Geigenspiel. Schließlich entscheidet er sich dafür, “in die entgegengesetzte Richtung” zu gehen, bricht das Staatsgymnasium ab und nimmt eine Lehrstelle in der Salzburger Armensiedlung Scherzhauserfeldsiedlung an.