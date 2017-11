Österreichisches Ehrenkreuz für Philosophen Bazon Brock

Der deutsche Künstler und Kunsttheoretiker Bazon Brock wird am Freitag in Venedig mit dem Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Überreicht wird die Auszeichnung von Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), die Laudatio hält Peter Weibel.

Von 1977 bis 1980 wirkte er als Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien, bevor er ab 1991 den Posten für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Universität in Wuppertal bekleidete, bis er 2001 emeritiert wurde. Kunst studierte Brock nie, doch er gehörte in den 60er- und 70er-Jahren zu den wichtigsten Kunstvermittlern. Brock veranstaltete Happenings mit Joseph Beuys. Er hielt auf dem Kopf stehend Vorträge und warf seine Schuhe in den Ätna. Seit 1968 brachte er mit seinen Besucherschulen auf der Kasseler Documenta den Menschen Kunst nahe.