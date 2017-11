Österreichischer Buchpreis geht an Eva Menasse

Auch der Österreichische Buchpreis geht an ein Mitglied der Familie Menasse. Einen Monat, nachdem ihr Bruder Robert für seinen Roman "Die Hauptstadt" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, erhielt Eva Menasse am Dienstagabend für ihren Erzählband "Tiere für Fortgeschrittene" den Österreichischen Buchpreis. Den Debütpreis erhielt Nava Ebrahimi für ihren Roman "Sechzehn Wörter".

“Mit dem Österreichischen Buchpreis 2017 wird ein Erzählband ausgezeichnet, der auf pointierte und stilistisch ausgefeilte Weise zeigt, dass auch in der kleinen Form die großen zwischenmenschlichen und gesellschaftspolitischen Themen verhandelt werden können”, hieß es in der Jurybegründung. “Eva Menasse schaut in ‘Tiere für Fortgeschrittene’ mit präzisem, zugleich emphatischem und unsentimentalem Blick auf heutige Beziehungen und deren Abgründe – um die Frage, wie wir in der Familie zusammenleben wollen, geht es dabei genauso, wie um die Möglichkeiten eines sozialen Miteinanders.” Sie verstehe es, “ihre Charaktere zu sezieren, ohne sie zu denunzieren, vielmehr bringt sie diese in der ihr eigenen Schönheit und Tragik zum Sprechen”.