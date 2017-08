Österreichische Wirtschaft und Zahlungsmoral im Aufwind

Alle Zeichen stehen auf Aufschwung - © APA (dpa/Symbolbild)

Die Wirtschaft läuft in Österreich derzeit gut. Aktuelle Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Gläubigerschutzverbandes KSV 1870 bestätigen günstige Prognosen der heimischen Wirtschaftsforscher. “Der Optimismus ist da, die Umsätze steigen an, der Ausblick ist gut”, sagte KSV-Vorstand Ricardo-Jose Vybiral am Dienstag in Wien. “Auch mit der Zahlungsmoral geht es bergauf.”