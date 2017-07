Österreichische Polizisten im Hamburger “Bürgerkrieg”

Hamburg glich Bürgerkriegsgebiet - © APA (dpa)

215 Polizisten aus Österreich haben vergangene Woche ihre deutschen Kollegen beim G-20-Gipfel in Hamburg unterstützt und sie waren dabei mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen konfrontiert. Auf die Beamten wurde mit Stahlkugeln und Pflastersteinen geschossen, berichtete Ernst Albrecht, Kommandant der Sondereinheit Wega, am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien. Fünf wurden leicht verletzt.