Österreichische Kunstpreise an Gruber, Margreiter und Co

Sabine Gruber wird in der Sparte Literatur ausgezeichnet - © APA

Am 25. Jänner werden der Österreichische Kunstpreis 2016 und erstmals auch der Hans-Hollein-Kunstpreis verliehen. Dabei stehen die Gewinner der hoch dotierten Auszeichnungen bereits fest, die im Dachfoyer der Hofburg vom Bundeskanzleramt verliehen werden. Sabine Gruber erhält den Preis in der Sparte Literatur, Friedl vom Gröller-Kubelka jenen in der Kategorie Film.