Österreichische Hilfe bei Waldbränden in Chile

Die Chilenen baten die EU um Löschflugzeuge, Brandbekämpfungsspezialisten sowie feuerwehrtechnische Sachleistungen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. “Über den Katastrophenhilfemechanismus der Europäischen Union wurden von Österreich 13 Tonnen technische Löschmittel angeboten und von Chile sofort angenommen”, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Hilfsgüter – u.a. 11.000 Liter synthetisches Mehrbereichsschaummittel, 21 Brandbekämpfungswerkzeuge und 60 Rückentragespritzen – waren am Freitag per Frachtflugzeug am Weg nach Chile.

(APA)