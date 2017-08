Österreichische Circuskunst im Freudenhaus

Das Ergebnis dieses derzeit noch andauernden Prozesses wird diesen Donnerstag am 24. August 2017 im Freudenhaus präsentiert.

„Nachdem Österreich in punkto zeitgenössischer Circuskunst ein Entwicklungsland ist, haben wir das Freudenhaus während der Sommerpause gerne dem Kulturverein FENFIRE und dem Circuskünstler und Musiker Sebastian Gehrer zur Entwicklung ihrer aktuellen Stücke zur Verfügung gestellt“, so Veranstalter Willi Pramstaller. In „Trust In Time“ arbeiten FENFIRE mit Objektmanipulation und Jonglagetechniken das Thema Arbeitsmonotenie auf, während Christian Gehrer in seiner „egoshow.com“ mittels Diabolo, Jonglage und selbstkreierter Musik Kurzgeschichten zu den Eigenheiten unserer Zeit präsentiert. „Wir würden uns über zahlreichen Besuch im Freudenhaus und das dadurch ausgedrückte Interesse an der Entwicklung österreichischer Circuskunst sehr freuen“, so Pramstaller und sein Team.

Karten für diese Veranstaltung gibt es an der Abendkasse gegen einen Unkostenbeitrag von 15 Euro bzw. 10 Euro (ermäßigt). Dieser Betrag wird zur Gänze den Künstlern zur Verfügung gestellt.

Veranstaltungstipp:

Laboratorium: Circus

Donnerstag 24. August, 20:30 Uhr

Artisten in Residenz / Freudenhaus Lustenau