Österreicherin in Portugal von Riesenwelle getötet

Eine 66-jährige Österreicherin wurde in Protugal von einer Welle erfasst und ist ertrunken. - © Pexels

Eine 66-jährige Frau wurde in Portugal von einer Riesenwelle ins Meer gezogen und ertrank, berichtete die “Kronen Zeitung”. Ihr Mann, der ebenfalls in das Meer gezogen worden war, konnte sich hingegen an das Ufer retten. Das Außenministerium hat gegenüber der APA den tödlichen Unfall bestätigt. Auch in Mexiko verunglückte ein Österreicher und liegt zurzeit im Koma.