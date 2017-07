Österreicher ziehen im Leben durchschnittlich sechs Mal um

Jeder Fünfte kann sich vorstellen, im Ausland zu wohnen - © APA (Symbolbild/dpa)

Sechs Mal ziehen Österreicher in ihrem Leben durchschnittlich um. Das ergab eine Online-Umfrage, deren Ergebnisse ImmobilienScout24 am Mittwoch veröffentlichte. Für zwei Drittel der Befragten darf das neue Domizil maximal 100 Kilometer entfernt sein. Jeder Zehnte gab an, erst ein Mal den Wohnort gewechselt zu haben.