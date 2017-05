Österreicher zahlen 758 Euro im Jahr für Lebensversicherungen

Der Einzelne profitiert von der Sicherheit und Flexibilität einer Lebensversicherung. Die Lebensversicherung ist darüber hinaus ein Konjunkturmotor, Risikoträger und Stabilisator des Pensionssystems und ein zentraler Eckpfeiler der österreichischen Volkswirtschaft.

Wichtiges Instrument

Private Lebensversicherungen sind in Österreich ein elementar wichtiges Instrument, wenn es um Sicherheit und um die persönliche Vorsorgeplanung geht. Durchschnittlich geben Österreicher(innen) 785 Euro pro Jahr für Lebensversicherungen aus. Lebensversicherungen verwalten in Österreich ein Vermögen von rund 70 Mrd. Euro. Das entspricht rund 12 Prozent des Veranlagungsvermögens der privaten Haushalte. Eine Lebensversicherung beinhaltet nicht nur die (oftmals alleinig zitierte) Sparkomponente, sondern dient vor allem auch der Vorsorge gegenüber Schicksalsschlägen. Neben den Risiken Berufsunfähigkeit, Invalidität und Pflegebedürftigkeit wird auch das Ablebensrisiko abgedeckt. Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt, Leiter des WIFO in Wien merkt an, dass „gerade in Zeiten niedriger Zinsen die eigentliche Aufgabe einer Lebensversicherung, nämlich die Risikoabdeckung, wieder in den Vordergrund rücken sollte“.