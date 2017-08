Österreicher wollen weniger sparen und mehr Kredit aufnehmen

Etwas mehr als ein Drittel der Befragten will in den kommenden zwölf Monaten in ein kostenintensives Projekt wie etwa eine Wohnungsrenovierung oder ein neues Auto investieren – 15 Prozent streben dabei eine Kreditfinanzierung an. Bei der Erste Bank werden den Angaben zufolge bereits 80 Prozent der neuen Kredite mit einem Fixzinssatz abgeschlossen.

80 Prozent der Befragten möchten Geld zur Seite legen – dabei dominieren konservative Anlageformen. Trotz extrem niedriger Zinsen am beliebtesten ist laut Umfrage das Sparbuch (57 Prozent). Dahinter folgt das Bausparen (47 Prozent). Ein Drittel möchte sich für eine Lebensversicherung und/oder Pensionsvorsorge entscheiden, 24 Prozent wollen Wertpapiere kaufen, 20 Prozent hätten gerne eine Immobilie und 15 Prozent erwägen den Ankauf von Gold.

Für die kurz- und mittelfristige finanzielle Vorsorge empfiehlt die Erste Bank Sparbuch und Bausparer, für einen langfristigen finanziellen Polster Wertpapiere. Der Einschätzung der Bank zufolge ist “frühestens Ende 2018 mit einer ersten, leichten Zinserhöhung” seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) zu rechnen.

(APA)