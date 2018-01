Österreicher wollen verreisen, meiden aber bestimmte Länder

Die Reiselust der Österreicher ist ungebrochen hoch und steigt sogar. 88 Prozent planen heuer zu verreisen, mehr als jeder Dritte möchte 2018 öfter Urlaub machen als im Vorjahr, ergab eine Online-Umfrage unter 1.500 Personen. Die weltpolitische Lage beeinflusst allerdings das Reiseverhalten.

Die Mehrheit der Befragten (80 Prozent) gab an, bestimmte Auslandsdestinationen zu vermeiden und vermehrt im Inland zu verreisen. “Die Lust am Urlaub ist da, aber der Tourismus ist ein zartes Pflänzchen, das schnell verwelken kann”, sagte Ruefa-Geschäftsführer Walter Krahl am Donnerstag zum Auftakt der Wiener Ferien-Messe, die noch bis Sonntag geöffnet ist. Eingebrochen seien die Buchungen insbesondere in die Türkei.