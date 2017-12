Österreicher waren heuer 7,5 Mal betrunken

Die Österreicher waren im Jahr 2017 durchschnittlich 7,5 Mal betrunken, aber nur 2,1 Tage Skifahren. Sieben von zehn haben gar keine Pistenkilometer absolviert - "wohl eine ernüchternde Bilanz für die selbsternannte Ski-Nation Nummer eins", resümierte das Institut Marketagent.com am Donnerstag. Im Schnitt hatte jeder vier Mal eine Verkühlung sowie 3,5 Mal Liebeskummer und mit 2,4 Personen Sex.

Passenderweise exakt 2.017 Personen zwischen 14 und 69 Jahren wurden in den vergangenen beiden Wochen online zu rund 200 Aktivitäten befragt. Neun Mal gingen die Österreicher in den vergangen zwölf Monaten im Durchschnitt Wandern, was demnach der beliebteste Volkssport 2017 war.