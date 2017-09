Österreicher streiken im internationalen Vergleich wenig

Österreicher sind eher Streik-Muffel - © APA

In Österreich wird im internationalen Vergleich wenig gestreikt. Pro Jahr gehen lediglich zwei Arbeitstage durch Streiks verloren. Nur in drei Ländern wird noch weniger oft die Arbeit niedergelegt. Das sind die Ergebnisse einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW).