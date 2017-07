Österreicher starb bei Busunfall in Indonesien

Beim Zusammenprall eines Busses mit einem Lastwagen in Indonesien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind und ein Österreicher. 34 Menschen waren mit dem Bus auf Java unterwegs, wie die örtlichen Behörden am Freitag mitteilten. Demnach fuhr der Bus am frühen Morgen in Probolinggo auf den Lkw auf. Neun weitere Menschen sind laut Polizei verletzt worden.

Unter den Verletzten soll laut örtlichen Medienberichten ein weiterer Österreicher sein. Unter den Toten seien eine zwölfjährige Indonesierin sowie ein 29 Jahre alter Österreicher, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde. Auch ein deutscher Tourist wurde demnach leicht verletzt, konnte aber nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Fahrer des Busses und des Lastwagens wurden von der Polizei befragt, um die Unfallursache zu ermitteln. In Indonesien gibt es ständig Verkehrsunfälle, häufig sind die Busse alt und weisen technische Mängel auf. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken