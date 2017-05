Österreicher lassen sich Körperpflege 1,6 Milliarden kosten

324 Millionen Euro flossen in die Haare - © APA (Symbolbild/dpa)

Im Jahr 2016 haben die Österreicher rund 1,6 Milliarden Euro für Kosmetikprodukte ausgegeben. Allein in die Hautpflege – Gesicht, Hand und Körper – wurden rund 330 Millionen Euro investiert, berichtete die Branchenplattform “Kosmetik transparent” der APA. 324 Millionen Euro flossen in Form von Shampoos, Balsam, Kuren oder Färbemitteln in die Haare.