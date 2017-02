Österreicher-Klubs Rangers und Flyers verloren

New York Islanders siegten 4:2 - © APA (AFP/Getty)

Die New York Rangers haben in der NHL mit Michael Grabner gegen den Stadtrivalen New York Islanders 2:4 verloren. Der Kärntner blieb ohne Scorerpunkt. Michael Raffl und die Philadelphia Flyers verloren daheim gegen die Edmonton Oilers 3:6, auch Raffl konnte nicht punkten.