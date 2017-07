Österreicher in der besten Konsum-Laune seit 2011

Positives Umfeld steigert die Einkaufslust - © APA (Symbolbild)

Die Österreicher lassen sich von der guten Konjunktur der Wirtschaft anstecken und befinden sich in der besten Konsum-Stimmung seit dem Jahr 2011, sagt der Marktforscher GfK Austria. Der Optimismus des erstens Quartals 2017 habe in Österreich auch im zweiten Quartal angehalten und übertreffe diesen sogar, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.