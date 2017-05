Ein Österreicher ist in Budapest nach einer Messerstecherei festgenommen worden. Der 53-Jährige steht unter Verdacht, im Zuge eines Streits einen Mann im XV. Budapester Stadtbezirk mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Österreicher wurde noch am Tatort festgenommen, gab das Budapester Polizeipräsidium (BRFK) am Dienstag bekannt.

Laut Polizei war es zu der Messerstecherei in der Palank-Straße in einem Innenhof gekommen. Insgesamt drei Personen gerieten in Streit. Gegen den Österreicher wurde ein Verfahren eingeleitet. Der Mann sei von der Polizei als Verdächtigter verhört worden, die Untersuchungshaft wurde beantragt. Über die Hintergründe der Tat gab es seitens des BRFK zunächst keine Informationen. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken