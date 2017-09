Österreich unterstützt Rohingya mit 350.000 Euro

In Bangladesh soll die Armee Rohingya-Flüchtlinge unterstützen - © AFP

Angesichts der humanitären Notlage der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge hat der Ministerrat am Mittwoch Hilfsmittel in der Höhe von 350.000 Euro beschlossen. Die Gelder aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) sollen zur Linderung der humanitären Notsituation der Rohingya, die aus Myanmar nach Bangladesch flüchten mussten, beitragen, hieß es in einer Aussendung des Außenministeriums.