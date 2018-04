Österreich unterlag Italien in Eishockey-Testspiel mit 0:1

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat sich im dritten Testspiel vor der Weltmeisterschaft geschlagen geben müssen. Gegen Italien setzte es am Mittwoch in Neumarkt/Südtirol ein 0:1 (0:0:0:1,0:0). In einem ausgeglichenen Spiel schossen die Italiener Ende des zweiten Drittels durch Markus Gander (39.) den einzigen Treffer des Abends.

Zuvor hatten die Österreicher gute Torchancen ungenutzt gelassen. So traf Thomas Hundertpfund nur die Latte. In der 29. Minute scheiterten Johannes Bischofberger nach einem Solo und Daniel Woger bei einem Penalty an Italiens Schlussmann. Am Donnerstag haben die Österreicher in der TWK Arena in Innsbruck die Chance auf die Revanche (17:45 Uhr/live ORF Sport +).

“Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, das genauso gut andersherum ausgehen hätte können”, meinte Teamchef Roger Bader in einer Verbandsaussendung. “Beide Torhüter waren sehr gut und haben gut gehalten. Für uns war es wieder ein guter Test, in dem wir die Spieler wieder gut beobachten konnten.”